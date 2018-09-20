KISS объявили о завершении карьеры
20 сентября 2018, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]
Культовая американская рок-группа KISS объявила о том, что отправится в прощальный тур под названием End of the Road («Конец дороги»), который должен стартовать в следующем году.
По словам лидера коллектива Джина Симмонса, «пришло время давать дорогу молодым музыкантам». Однако также он отметил, что KISS не может уйти, не попрощавшись с фанатами.
Шоу обещает быть грандиозным. Музыканты заявили, что уйдут со сцены так же, как в свое время взошли на нее, ворвавшись в музыкальный шоу-бизнес - непримиримо и безудержно.
На официальном сайте коллектива сообщается, что тур станет финальным праздником для тех, кто видел группу KISS, и последним шансом для тех, кто не видел.
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