KISS объявили о завершении карьеры

Культовая американская рок-группа KISS объявила о том, что отправится в прощальный тур под названием End of the Road («Конец дороги»), который должен стартовать в следующем году.

По словам лидера коллектива Джина Симмонса, «пришло время давать дорогу молодым музыкантам». Однако также он отметил, что KISS не может уйти, не попрощавшись с фанатами.

Шоу обещает быть грандиозным. Музыканты заявили, что уйдут со сцены так же, как в свое время взошли на нее, ворвавшись в музыкальный шоу-бизнес - непримиримо и безудержно.

На официальном сайте коллектива сообщается, что тур станет финальным праздником для тех, кто видел группу KISS, и последним шансом для тех, кто не видел.



