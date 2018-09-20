Монеточку не пустили снимать клип в Пушкинском музее

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, изъявила желание снять клип на свою песню в помещениях ГМИИ им. Пушкина, однако получила решительный отказ от представителей музея. "Монеточка - воровка, Ветлицкая не поет, но красивая", Водонаева о поп-культуре

Руководство Пушкинского музея сочло текст песни «Нимфоманка», на которую планировала снять клип Монеточка, неподходящим для помещений учреждения культуры. Теперь артистка будет вынуждена искать другую площадку для съемок своего клипа. Не исключено, что и сценарий клипа придется переписать.

Ранее Монеточка оказалась в центре скандала в связи с внезапной отменой концерта, несмотря на то, что все билеты были распроданы. Елизавета возложила всю вину за отмену концерта на его организаторов, заявив, что они не смогли выполнить условия ее райдера. Организаторы, в свою очередь, заявили, что Монеточка взяла предоплату за выступление, после чего внезапно отменила концерт и отказывается возвращать деньги. При этом не сообщается, что же там такого невыполнимого было в райдере новоявленной звезды, пишет «Телепрограмма».