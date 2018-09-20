МВД РФ проверило концертную деятельность Лаймы Вайкуле
20 сентября 2018, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]
Главное управление по вопросам миграции МВД провело проверку законности пребывания и концертной деятельности певицы Лаймы Вайкуле на территории России. Нарушений найдено не было.
Ранее министр МВД России Владимир Колокольцев получил запрос с просьбой проверить концертную деятельность Лаймы Вайкуле в России от руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при московском управлении МВД Александра Хаминского. В запросе, в частности, содержалась просьба «установить факты незаконно осуществляемой гражданкой Лаймой Вайкуле трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу либо патента и привлечь ее к административной ответственности».
По результатам проведенной проверки у МВД не нашлось оснований для привлечения Лаймы Вайкуле к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, о чем и было сообщено автору запроса.
«Я рад, что добросовестность и приверженность Вайкуле правовым ценностям оказались неизменны независимо от страны ее пребывания. Оперативность действий МВД позволит положить конец истерии, устроенной в связи с недавними высказываниями певицы на пресс-конференции в Одессе», - заявил Александр Хаминский.
Вышеупомянутую «истерию» вызвало недавнее заявление певицы, что она «не поедет в Крым ни за какие деньги», напоминает РИА Новости.
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