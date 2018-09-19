Филипп Киркоров впервые о новой спутнице, «Катя понимает меня без слов»

Короля поп-сцены Филиппа Киркорова постоянно окружают красивые женщины и интриги. В последнее время на многих светских вечеринках его видят в компании новой спутницы – модного диджея Екатерины Гусевой. Вместе с 35-летней блондинкой Филипп приехал и на «Новую волну», девушка снялась в скандальном клипе «Ибица», а сейчас отправляется с певцом на гастроли по Америке.

Оказывается, Гусева и Киркоров познакомились еще два с половиной года назад на вручении модной премии, но тогда общение оставалось на уровне: «Привет, как дела?». А однажды, обсуждая рабочие моменты, а Катя делала ремиксы на композиции Киркорова, певец предложил вместе поужинать. «Помню, мы досидели чуть ли не до утра, столько интересных историй из артистической жизни, наверное, может рассказать только Филипп. Смеялась прямо до слез. Потом он позвонил и пригласил меня в караоке «Филармония». Через некоторое время снова пересеклись в кафе», - поведала историю знакомства Катя «СтарХиту».

Семья Филиппа тепло приняла его новую подругу, девушка легко нашла общий язык и с отцом музыканта – Бедросом Филипповичем и с его детьми. Сам Киркоров признается, что Гусева его вдохновляет, причем не только на сцене, но и в жизни. «Катя разносторонняя девушка. У нее хорошее воспитание и интеллигентная семья. Еще для меня крайне важно, когда человек, который находится рядом, понимает без слов и порой просто не мешает, так как часто я концентрируюсь на работе, ухожу в себя», - признался певец.

Но главное, конечно, для двух музыкантов, двигаться в одном направлении в творчестве, схватывать на лету идею и привносить в нее что-то новое и уникальное. А Киркоров считает, что модный диджей в первую очередь подходит ему именно в работе. «Она создает индивидуальные проекты для моих песен. Попадая в ее руки, они начинают звучать совершенно иначе и нравятся зрителю еще больше. Это новое прочтение старых и свежих хитов. Во-вторых, она красива, умна, талантлива и профессиональна», - поделился исполнитель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)18 Сен 2018 в 10:23 PDT

Творческая дружба быстро переросла в симпатию, и артисты стараются с пользой проводить свободное время, которого как всегда не хватает. «Когда удается выхватить денек, идем смотреть фильмы, устраиваем гастрономические походы в рестораны и прогулки на свежем воздухе, стараемся увидеть достопримечательности в новых городах и странах», – продолжает певец.

Нравится ли блондинка королю поп-сцены как женщина? Соответствует ли она его идеалам и представлениям о красоте? На этот вопрос Филипп Бедросович ответил очень уклончиво: «У меня в этом плане нет определенных параметров, ведь в каждом человеке есть изюминка. Дама должна быть умной, образованной и хорошо воспитанной. Катя же как инопланетянка, не похожая на общую массу людей. Правильная, с очень сложной судьбой, всего добившаяся сама. Ценю в ней скромность, культуру общения, умение выслушать и всегда выглядеть привлекательно. В данный момент нам просто хорошо вместе».