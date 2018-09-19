Филипп Киркоров и Николай Басков «извинились» перед фанатами за клип «Ibiza», который вызвал жесткую критику в социальных сетях и собрал рекордное количество дизлайков.

Клип раздражал именно возрастных поклонников популярных музыкантов, которые привыкли к более традиционному стилю и Киркорова, и Баскова. И именно суровую женщину-пенсионерку, ругающую их как нашкодивших юнцов, они выбрали в героини своего видео.

Новый ролик сделан как пародия на хит I Love It, исполненный Лилом Пампа и Канье Уэстом. В видео рэперы с золотыми цепями выступают в квадратных костюмах огромных размеров.

«Блин, вот это Бедросыч с Басковым хайпят, словили волну хайпа, но ведь прикольно же а!», «С Филиного "оу" я ору. Вот до чего стариков пенсионной реформой довели, совсем с катушек съехали», «Старперы троллят покруче молодняка. Вот молодцы!», - написали пользователи в комментариях к ролику.