Как сын Лазарева на дне рождения близнецов Пугачевой танцевал
19 сентября 2018, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]
Сын популярного певца Сергея Лазарева Никита был приглашен на день рождения близнецов Лизы и Гарри. В разгар празднования Никита вышел на танцпол и порадовал всех своим брейк-дансом.
Как прокомментировали видео с танцем 4-летнего мальчика подписчики, он наверняка станет артистом. Они отметили, насколько Никита обаятелен. Лазарев, в свою очередь, отметил, что это был "красивейший праздник для детей и взрослых".
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