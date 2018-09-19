Как сын Лазарева на дне рождения близнецов Пугачевой танцевал

Сын популярного певца Сергея Лазарева Никита был приглашен на день рождения близнецов Лизы и Гарри. В разгар празднования Никита вышел на танцпол и порадовал всех своим брейк-дансом. Гарри и Лиза Галкины на своем первом юбилее были похожи на принца и принцессу

Как прокомментировали видео с танцем 4-летнего мальчика подписчики, он наверняка станет артистом. Они отметили, насколько Никита обаятелен. Лазарев, в свою очередь, отметил, что это был "красивейший праздник для детей и взрослых".