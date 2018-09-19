Известного актера застукали в постеле с невестой собственного сына

Актер Александр Семчев соблазнил невесту собственного сына Кирилла. Наследник решил вынести эту историю на суд публики, заставив звездного папашу пройти проверку на полиграфе.

Александр Семчев – фигура масштабная и в прямом, и в переносном смысле. На счету Семчева бесчисленное множество сыгранных ролей в театре и кино ролей. Немало было в его жизни и романтических увлечений. В трех браках у него родилось двое сыновей и один – внебрачный. Старший сын Кирилл всегда жил отдельно, но закончив учебу в Санкт-Петербурге, он переехал к отцу, о чем, несомненно, уже пожалел.

Счастье от воссоединения близких родственников длилось недолго. Уже через три месяца отец попросил сына съехать из его квартиры. «Не нужно преувеличивать. Кирилл сам решил уйти, я ему на дверь не указывал», - заявил Александр Семчев в программе «На самом деле». Однако Кирилл утверждает, что артист заставлял его оплачиваться коммунальные услуги, устроиться на работу и попрекал куском хлеба.

Но затем случилось невероятное. Когда Кирилл знакомил отца с своей девушкой, он и предположить не мог, чем все это обернется. Сначала Семичев просто не одобрил выбор сына, заявив, что тот не достоин такой красотки, как Анна Тарасова. А затем молодой человек застал звезду в постели со своей возлюбленной, пишут "Актуальные новости".

Сама виновница скандала объяснила, что пока Кирилл не делал ей предложение руки и сердца, она вполне может себе позволить принимать ухаживания обоих мужчин. Вот только довольно странно, когда поклонники одной дамы – отец и сын.