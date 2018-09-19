В США скончался сценарист и продюсер сериала «Альф»‍

В США на 68-м году жизни скончался один из создателей культовых сериалов "Альф", "Военно-полевой госпиталь МЭШ" и "Улица Сезам" Тэд Мамфорд. О причинах смерти информации пока нет.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на двоюродного брата Мамфорда. Американский сценарист, актер и продюсер скончался в Сильвер Спринг, штат Мэриленд.

В 1973 году он стал обладателем престижной американской телевизионной премии "Эмми", которая была вручена за его работу над детским телесериалом "Электрическая компания".

После его номинировали на премию на "Эмми" еще три раза. Мамфорд также известен работой над такими сериалами как "Хорошие времена", "Полиция Нью-Йорка", "Шоу Косби", "Большой ремонт" и другими.