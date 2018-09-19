Дана Борисова на грани истерики, после лечения в реабилитационной клинике у телезвезды нет никакого стабильного дохода, так еще надо выплачивать алименты бывшему мужу! Ей приходится экономить буквально на всем и вести достаточно скромный образ жизни.

Телеблондинка очень надеялась, что после отказа от наркотиков станет более востребована, но на корпоративы зовут все меньше и меньше, а о запуске своего ток-шоу приходится только мечтать. Основной источник дохода – съемки в различных программах, да и то публике уже изрядно надоело слушать о ее борьбе с зависимостью. «Работы у Даны очень мало. Бизнесмены не торопятся звать ее на корпоративы. Поэтому она вынуждена большую часть времени сидеть дома», - рассказали организаторы светских вечеринок «Собеседнику».

Жить «на широкую ногу» звезде теперь не по средствам., пришлось научиться экономит. И если раньше она регулярно покупала брендовые вещи из последних коллекций культовых дизайнеров, то сейчас новинки мировой моды не для нее. «Все беру только на распродажах со скидками. Блузка – 50 долларов, брючки – 110. Для звезды цены совсем демократичные», - признала Борисова.

Но самое ужасное, по мнению телеведущей, что ей приходится еще и платить алименты бывшему гражданскому мужу. После того как Борисова объявила о своей зависимости, Максим Аксенов забрал их общую дочь Полину к себе и подал на алименты. Сейчас девочка вернулась к маме, но деньги все равно приходится выплачивать регулярно. «Я, именно я плачу алименты бывшему мужу. Господи, как же они достали! Тошнит аж!», - в порыве эмоций восклицает Дана.

Телеведущая не исключает, что в ближайшее время вновь обратится в суд, чтобы он отменил выплату алиментов.