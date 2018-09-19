Лещенко рассказал о своих женщинах

Как выяснилось, у знаменитого певца Льва Лещенко нынешний брак является вторым. Первый его союз сложился не совсем удачно. Алла Абдалова была первой женой артиста, они прожили вместе 10 лет.

Так, во время очередных гастролей в Сочи, артист встретил свою новою возлюбленную Ирину. Он сразу понял, что это очень чуткая и умная женщина. После этого певец решил окончательно развестись с Аллой, пишет интернет-журнал Мои года.

С Ириной Багудиной они живут уже 40 лет. У них нет детей, однако они все равно счастливы вместе.