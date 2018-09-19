Виталину Цымбалюк-Романовскую и Прохора Шаляпина заметили входящими в ЗАГС

Бывшую супругу знаменитого актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую заметили на входе в один из московских ЗАГСов. Женщину сопровождал молодой артист Прохор Шаляпин.

Через некоторое время пианистка и певец покинули Гагаринский дворец бракосочетания. Оба выглядели очень довольными и счастливыми, передает "СтарХит". Отметим, что Виталина была в нарядном платье и с красивой укладкой, а вот Прохор выбрал для похода в ЗАГС одежду в спортивном стиле. От комментариев артисты отказались, однако Цымбалюк-Романовская заявила, что ее "можно, скорее всего, поздравить".

В настоящий момент не сообщается, какова была цель посещения данного учреждения. Остается загадкой и то, какие отношения складываются между Виталиной и Прохором. Ранее они уверяли общественность, что просто дружат.