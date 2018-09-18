"Она взяла деньги и не хочет их возвращать", о сорванном концерте Монеточки

Имя Елизаветы Гырдымовой, известной под псевдонимом Монеточка, пару дней не сходит со страниц сетевых масс-медиа. Но обсуждают вовсе не творчество 20-летней представительницы молодежной культуры, а скандал, связанный с отменой ее концерта.

Сначала устроители сообщили и зрителям, и СМИ, что Елизавета за полчаса до выхода на сцену отменила выступления. Потом была названа сумма гонорара, якобы выплаченная артистке в один миллион рублей. А потом волна возмущения поклонников, заставила саму Монеточку прояснить ситуацию.

«За сутки до выступления организаторы сказали мне, что не могут выполнить условия райдера, поэтому мы решили отменить это выступление. Но за два часа до выступления они резко написали, что у них появилась возможность сделать все, как надо. Но было уже поздно. Мы не можем за два часа поменять все планы и подготовиться, поэтому ничего не получилось. Но то, что они решили предупредить об этом всех за полчаса — это не моя вина», — оправдывалась Елизавета.

Однако, организаторы концерта считают, раз девушка взяла предоплату, то она должна была выйти на сцену или вернуть деньги. Но, как оказалось, делать этого юная артистка вовсе не желает. Правда речь идет все же не о мифическом миллионе, а всего о 400 тысячах рублей, но даже эти деньги за сорванный концерт пока никто не вернул.

«Менеджмент артиста не хочет возвращать деньги. И нагло лжет в СМИ, что им не платили. Но любой артист не позволит пиарить мероприятие без предоплаты – это негласное правило, которое подтвердит любой концертный директор! Она получила 400 тысяч наличными, есть расписка. А по поводу возврата обратной связи нет», —сообщил организатор концерта изданию «СтарХит».

Устроители выступления выложили в Сеть скриншоты переписки, в которой менеджер подтверждает получение денег. Так же в распоряжении издания есть и копия банковского перевода второй части суммы в 400 тысяч рублей, которую певица должна была получить незадолго до выступления. Правда, второй денежный транш организаторы мероприятия успели отменить.

Надо ли говорить, что даже преданные поклонники юной певицы, были в шоке от поведения новоявленной звезды. «Всё про вас понял сегодня, спасибо, пишите новые хиты, но смотреть вас и покупать билеты на ваши концерты не буду! Да наймите учителя по вокалу!», «Еще ничего толком не сделала, ещё и на одну ступень не поднялась, а уже корона растет», «В каком месте она певица? Невероятная безответственность!», - написали подписчики в комментариях Монеточке.