Звездные разборки в Сети. Егор Крид заблокировал Водонаеву, она ему отомстила

История о том, как Егор Крид обиделся на Алену Водонаеву вышла почти как у Гоголя в известной повести. Сначала Алена в своей колонке написала о финале шоу, в котором Егор Крид искал себе пару, да так и не нашел, потом певец обиделся на критику в свой адрес и заблокировал аккаунт Водонаевой в Instagram. Ну, а потом уже звезда телестройки решила вывалить всю эту историю на суд своих подписчиков, явно разозленная «истеричными выходкам» Егора.

Причем в своем посте Алена все время пыталась подчеркнуть, что Егор ведет себя не по-мужски, да и вообще парнем его назвать сложно. «Раз уж заговорили о певицах, да и вообще о бабах, напишу про Егора Крида. Предисловие. Однажды Вера Брежнева, прочитав мой пост о женщинах, уводящих мужчин из их семей, (преимущественно старых и богатых) приняла все на свой счёт (странно, почему ) и заблокировала меня. Аналогичная ситуация с Кридом. Нет, он не уводил из многодетной семьи пожилого продюсера, а просто на что-то обиделся и заблокировал меня», - написала Водонаева.

Далее она объяснила, что написала в колонке про его шоу не потому, что Егор «пуп земли» или что ей было так уж интересно писать про него. Телеведущую просто позабавило, что «две бабы любят одного мужика и он, кокетка и очаровашка, выбирает одну из них». «Я также пишу обо всех других артистах, которые, кстати, не обижаются и не блокируют меня в соцсетях. А почему не блокируют? Потому что я, несмотря на своё острое слово, всегда выбираю выражения и «слежу за базаром». Я в Тюмени родилась, следить за базаром там в крови! Знаю, что можно говорить, а что нет. Мне чисто по-пацански было бы стыдно так себя повести. Блокировать, обижаться. Вывод один: мужики должны оставаться мужиками. Стоп истерика! Оставьте эту прерогативу нам, девушкам!» - пожаловалась своим подписчикам Алена.

«Ничего оскорбительного в статье нет. Наоборот всё очень даже ласково и мягко. С чего нужно было вас заблокировать? Странные бабские замашки маленького мальчика», «Ох и змея вы подколодная. Заблокировал значит так захотел. А вот обиделись как раз вы, милочка. Такую телегу накатали», «У меня вообще сложилось мнение, в свете последних дней, что Крид как сопливый ребёнок бегает и жалуется, сначала типа «Тимати, меня Хабиб обидел», а теперь сам как взрослый просто блокирует», «Детский сад! Развели соцсети, сами что-то друг про друга пишут, сами обижаются», «Да, XXI век. В черный список кинут - все, конец света. И да, Алена, а смогли бы Вы все это - выше сказанное в адрес Егора сказать ему в лицо? Или это все пиар на глупом скандале?», - задали резонный вопрос подписчики теледиве.