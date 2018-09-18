Авраам Руссо рассказал, как его похищали и избивали, и назвал виновного
18 сентября 2018, 18:37 [«Аргументы Недели», Фото: Instagram ]
Певец Авраам Руссо утверждает, что его похищал бывший владелец Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Таким необычным образом бизнесмен хотел заставить несговорчивого певца работать с ним «на взаимовыгодных условиях».
По версии следствия, 31 января 2004 года, Руссо приехал в ресторан «Прага» по приглашению Исмаилова. В личном кабинете предпринимателя у музыканта отобрали телефон и избили. Охранники бизнесмена «нанесли ему удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей». Били болезненно, но так, чтобы не оставить следов на лица артиста. Тельман вместе с племянником Зауром Мардановым потребовали от звезды подписать контракт о сотрудничестве.
Затем Авраама силой усадили на заднее сидение автомобиля и отвезли на подмосковную дачу в Апрелевку. И только когда музыкант согласился подписать документы о сотрудничестве, Исмаилов приказал отпустить артиста. Надо сказать, что бывший владелец рынка какое-то время финансировал творчество Авраама Руссо, но затем певец отказался от помощи бизнесмена.
Странно, но Руссо написал заявление в Следственный комитет только через 14 лет после похищения и, как пишет «Коммерсант», в доме Заура Марданова правоохранительные органы провели обыск, его задержали и допросили.
Где сейчас находится Тельман Исмаилов - неизвестно. Он давно скрывается от закона, поскольку его подозревают в причастности к гибели предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева, и незаконном обороте оружия.
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