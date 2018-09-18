Известная актриса беременна четвертым ребенком и опубликовала фото в купальнике

Известная актриса театра и кино 44-летняя Наталья Антонова беременна четвертым ребенком и объявила об уходе в декрет. Засиживаться в декретном отпуске звезда сериала "Каменская" не собирается. Актриса опубликовало фото в купальнике, она перед родами отдыхает на море. Мария Порошина родит пятого ребенка от женатого актера?

Наталья Антонова предупредила своих поклонников: "Дорогие, мои, я ухожу в отпуск, мне очень жаль, что спектакли, которые планировались в 2018 году, мы отменили, но я думаю вы меня простите, потому, что я нахожусь в ожидании четвёртого малыша, я обязательно буду радовать вас телевизионными премьерами, а в театре мы с вами сможем встретиться уже 8 марта 2019 года в Москве!" "Я люблю вас!!! И в 2019 году порадую вас ещё одной театральной постановкой, но все тайны открывать не буду, пусть это будет сюрпризом", - пообещала актриса - многодетная мама.

Пол будущего ребенка Антонова пока что не раскрывает. Наверняка, женщина мечтает о дочке. Трое сыновей у нее уже есть. 22-летний Артем - от первого брака и двое детей от мужа Николая Семенова — Никита и Максим.

Наталья Антонова дружит с другой многодетной актрисой - Марией Порошиной. У Марии сейчас четыре дочки. И она беременна. Говорят, у 44-летней Маши будет сын.

По слухам, Порошина разводится с отцом трех своих младших дочек актером Ильей Древновым. Сама актриса ни пятую беременность, ни перемены в личной жизни не комментирует. Напомним, отец старшей дочки Марии Порошиной Полины - актер Гоша Куценко.

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