Знаменитая российская артистка Надежда Бабкина на днях подверглась жесткой критике со стороны хейтеров. Некоторым подписчикам пришлись не по душе молодежный наряд певицы и ее "застывшее лицо".

68-летняя Бабкина недавно слегка изменила имидж – она сделала другую, более пышную прическу, а также стала носить джинсовые вещи и спортивную обувь. Многим показалось, что такой стиль не подходит статусу Надежды, а также не сочетается с укладкой, передает "7 Дней".

Кроме того некоторые фолловеры заподозрили артистку в злоупотреблении косметическими процедурами. Якобы лицо Бабкиной является слишком гладким и "застывшим" из-за обилия филлеров.