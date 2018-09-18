Надежду Бабкину подвергли критике за новый образ и "застывшее" лицо
18 сентября 2018, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая российская артистка Надежда Бабкина на днях подверглась жесткой критике со стороны хейтеров. Некоторым подписчикам пришлись не по душе молодежный наряд певицы и ее "застывшее лицо".
68-летняя Бабкина недавно слегка изменила имидж – она сделала другую, более пышную прическу, а также стала носить джинсовые вещи и спортивную обувь. Многим показалось, что такой стиль не подходит статусу Надежды, а также не сочетается с укладкой, передает "7 Дней".
Кроме того некоторые фолловеры заподозрили артистку в злоупотреблении косметическими процедурами. Якобы лицо Бабкиной является слишком гладким и "застывшим" из-за обилия филлеров.
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