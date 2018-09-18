Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград "Эмми". Среди приглашенных была американская актриса Скарлетт Йоханссон, которая сразила всех присутствующих своей красотой.

Артистка появилась на красной дорожке вместе со своим возлюбленным Колином Жостом. 33-летняя Скарлетт была одета в роскошное белоснежное платье с глубоким декольте и разрезом до середины бедра, передает teleprogramma.pro. Многие отметили, что Йоханссон находится в превосходной форме и буквально светится.

Некоторые и вовсе назвали актрису "новой Мерилин Монро", поскольку ее наряд и прическа на премии "Эмми" напоминали знаменитый образ голливудской дивы.