Пугачева по просьбе младшей дочери нарисовала ее в образе принцессы

Известная российская певица Алла Пугачева много времени проводит со своими младшими детьми Лизой и Гарри. На днях дочь попросила артистку написать ее портрет, и мама не смогла ей отказать.

Лиза захотела, чтобы Алла Борисовна нарисовала ее и, вероятно, по этому случаю надела детскую пластмассовую корону. Примадонна российской эстрады согласилась и приступила к делу. Девочка предложила принести маме очки, чтобы та смогла точнее передать ее черты, однако певице они не понадобились.

На видеозаписи, которую опубликовал супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин, можно увидеть рисунок певицы. Она изобразила маленькую дочку в наряде принцессы.