Мария Порошина родит пятого ребенка от женатого актера?

Актриса Мария Порошина беременна пятым ребенком. По слухам, у дочек артистки появится младший брат. Мария Порошина - многодетная мама. У нее взрослая дочь Полина от актера Гоши Куценко. СМИ утверждают, что многодетная мать Мария Порошина развелась с мужем

Девушка пошла по стопам знаменитых родителей, учится на актрису. Трех дочек Порошина родила в браке с актером Ильей Древновым. В свое время 44-летняя Мария признавалась, что она очень любит маленьких детей.

Младшую дочь Глафиру она родила в 42 года и через месяц начала работать. И вот ее дочки немного подросли, теперь появится долгожданный сын.

Говорят, Порошина уже подала на развод с Древновым. Мария Порошина много снимается в сериалах и играет роли в театральных постановках, соответственно - зарабатывала она больше мужа.

По информации "Экспресс-газеты", у Порошиной случился служебный роман. Отцом мальчика станет актер Ярослав Бойко. Они вдвоем играют спектакль "Неоконченный роман".

Бойко женат, но у него есть и внебрачный сын. Сын актрисы Евгении Добровольской Ян - от отношений Ярославом.

В браке с Рамуне Ходоркайте у актера 19-летний Максим и 15-летняя Эмилия.

Как справляться с детьми, Мария знает. Актриса Ирина Леонова воспитывает семерых детей Отец ее детей Евгений Цыганов ушел к Юлии Снигирь, когда Ирина была беременна седьмым ребенком. Но с детьми он занимается.