Юморист Евгений Петросян в свой день рождения опубликовал детское фото. 73 года артисту эстрады исполнилось 16 сентября. Петросян старается идти в ногу со временем. Артист - довольно активный блогер, ведет Инстаграм. "У меня сегодня, как теперь говорят, Днюха!.. Или Днюшка! Или День варенья! Пассия Петросяна бурно отреагировала на новость о еще одной любовнице и ребенке

В моем возрасте, наверное, надо начинать уже обратный отсчёт. Так что, с каждым годом я всё моложе и моложе!" - подписал Петросян фото, на котором он "довольно молодой...".

Юморист признался, что снимков из более раннего детства у него нет. Он поблагодарил своих родителей за такую фотографию. "И не только за это...", - добавил артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny)15 Сен 2018 в 2:39 PDT

Поклонники активно поздравляют Евгения Петросяна с днем рождения и желают здоровья, жизненных сил и успехов в работе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny)16 Сен 2018 в 6:47 PDT

В сети обсуждают развод Евгения Петросяна с Еленой Степаненко. Многие не верят, что семья распадается, а у юмориста появилась новая любовь.