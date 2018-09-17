Евгений Петросян в свой день рождения опубликовал детское фото
17 сентября 2018, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]
Юморист Евгений Петросян в свой день рождения опубликовал детское фото. 73 года артисту эстрады исполнилось 16 сентября. Петросян старается идти в ногу со временем. Артист - довольно активный блогер, ведет Инстаграм. "У меня сегодня, как теперь говорят, Днюха!.. Или Днюшка! Или День варенья!
В моем возрасте, наверное, надо начинать уже обратный отсчёт. Так что, с каждым годом я всё моложе и моложе!" - подписал Петросян фото, на котором он "довольно молодой...".
Юморист признался, что снимков из более раннего детства у него нет. Он поблагодарил своих родителей за такую фотографию. "И не только за это...", - добавил артист.
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Поклонники активно поздравляют Евгения Петросяна с днем рождения и желают здоровья, жизненных сил и успехов в работе.
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В сети обсуждают развод Евгения Петросяна с Еленой Степаненко. Многие не верят, что семья распадается, а у юмориста появилась новая любовь.
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