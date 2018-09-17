69-летний актер Ричард Гир станет отцом во второй раз

В понедельник стало известно, что всемирно известный актер Ричард Гир в скором времени станет отцом во второй раз. Супруга артиста Алехандра Сильва, которой сейчас 35 лет, находится в положении.

Возлюбленная Гира продемонстрировала снимок, на котором она запечатлена с мужем и Далай-ламой XIV, который благословил их будущего малыша.

Как уточняет портал teleprogramma.pro, поклонники Ричарда Гира уже давно подозревали, что в семье актера скоро будет пополнение, однако официального подтверждения этой информации не было.

Отметим, что у артиста от бывшей жены есть восемнадцатилетний сын Гомер Джеймс Джигми.

