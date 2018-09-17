Жена Александра Овечкина трогательно поздравила супруга с днем рождения

Молодая мать Анастасия Шубская трогательно поздравила с днем рождения своего любимого супруга Александра Овечкина. Всемирно известному хоккеисту в понедельник, 17 сентября, исполняется 33 года.

Анастасия пожелала мужу быть здоровым, а также выразила надежду на то, что каждый день будет приносить ему только радость. Молодая женщина призналась Александру в любви и поблагодарила спортсмена за то, что он ежедневно делает ее самой счастливой. Кроме того, жена Овечкина выразила ему особенную благодарность за сына, передает teleprogramma.pro.

Напомним, Анастасия впервые стала матерью 18 августа текущего года. Малыша решили назвать Сергеем. Счастливые родители пока не показали поклонникам лицо малыша.