В сети обсуждают, как Бузова оскандалилась в самолете

В сети обсуждают, как Ольга Бузова оскандалилась в самолете. Видео записали очевидцы, возвращавшиеся с ведущей "Дома-2" одним рейсом из Таиланда прошлой зимой. Пассажиры самолета были сильно удивлены поведением знаменитой девушки, особенно возмутила речь Бузовой с матом.

"Светская львица" расхаживала по салону самолета между кресел и приставала с пассажирам с разными предложениями. Когда ее посылали подальше, она предлагала собеседникам "пойти поспать" и размахивать мобильным телефоном.

В комментариях к видео называют поведение Бузовой "недостойным и хамским". По оценке других, теледива не хамила и не грубила, а просто решила расслабиться во время многочасового полета.

Напомним, Ольга Бузова недавно шокировала публику, например, показав куртку собственного дизайна с надписью: "Вторая после Путина".