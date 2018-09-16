Земфира потребовала раздавить катком весь тираж своей пластинки с Чуриковой

Пластинки с записью музыкального дуэта актрисы Инны Чуриковой и Земфиры пришлось уничтожить по требованию певицы. Весь тираж был раздавлен катком прямо во дворе студии звукозаписи. Земфира раскритиковала певиц Гречку и Монеточку

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал продюсер, ведущий и музыкальный критик Михаил Козырев. Он пояснил, что это была запись с программы «Неголубой огонек».

В ходе съемок артисткам было предложено спеть дуэтом. У Чуриковой, по словам Козырева, оказался «изумительный абсолютный слух, но абсолютное отсутствие чувства ритма».

Тираж пластинки был уже готов, когда Земфира выставила требование выплатить ей компенсацию и уничтожить весь тираж, так как ее «взбесили некоторые нюансы в аранжировке».

В результате по всем пластинкам проехался асфальтовый каток во дворе музыкальной студии. По заверению Козырева, эта история осталась для него настоящим «рубцом на сердце».