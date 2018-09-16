Волочкова показала фривольные танцы дочки

Видеозапись с танцами дочери Анастасия Волочкова подписала словами: «Дочка жжот», при этом в подписи к видео она отметила, что Instagram заметно портит качество исполнения.

Мнения поклонников Волочковой разделились. Кто-то отметил, что у Ариадны отличная пластика, прекрасная фигура и и чувство ритма. Кто-то счел танец чересчур взрослым, вульгарным и неподходящим для ребенка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)15 Сен 2018 в 6:49 PDT