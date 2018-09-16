Волочкова показала фривольные танцы дочки
16 сентября 2018, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]
Видеозапись с танцами дочери Анастасия Волочкова подписала словами: «Дочка жжот», при этом в подписи к видео она отметила, что Instagram заметно портит качество исполнения.
Мнения поклонников Волочковой разделились. Кто-то отметил, что у Ариадны отличная пластика, прекрасная фигура и и чувство ритма. Кто-то счел танец чересчур взрослым, вульгарным и неподходящим для ребенка.
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