Виктория Лопырева показала умильное фото из спальни. В кровати потягивается очаровательный щенок. Виктория Лопырева - победительница одного из конкурсов красоты, модель, телеведущая, отдыхая в Греции, выкладывала в Инстаграм фото, видео и размышляла о жизни.

Лопырева философствует: "Мы так стараемся скрыть все, что мы действительно чувствуем, от тех, кому, вероятно, больше всего нужно знать наши истинные чувства. Люди пытаются затушить свои НАСТОЯЩИЕ эмоции и реакции, как будто это как-то неправильно или даже стыдно, иногда испытывая чувство вины за то, что они просто живые! А представляете, насколько проще стало бы многим из нас и насколько больше было бы счастливых людей в этом мире!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018????????⚽️ (@lopyrevavika)15 Сен 2018 в 11:16 PDT

"Какой классный маломут. Сладкая собачка, милый щенок. Любимка", - пишут по поводу видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018????????⚽️ (@lopyrevavika)16 Сен 2018 в 1:41 PDT

Напомним, ходили разговоры о свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопыревой. Их собирался поженить Рамзан Кадыров. Сначала свадьбу отложили, потом перенесли. И что-то ни Вика не вспоминает Николая, ни артист бывшую невесту.