Виктория Лопырева показала умильное фото из спальни
16 сентября 2018, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]
Виктория Лопырева показала умильное фото из спальни. В кровати потягивается очаровательный щенок. Виктория Лопырева - победительница одного из конкурсов красоты, модель, телеведущая, отдыхая в Греции, выкладывала в Инстаграм фото, видео и размышляла о жизни.
Лопырева философствует: "Мы так стараемся скрыть все, что мы действительно чувствуем, от тех, кому, вероятно, больше всего нужно знать наши истинные чувства. Люди пытаются затушить свои НАСТОЯЩИЕ эмоции и реакции, как будто это как-то неправильно или даже стыдно, иногда испытывая чувство вины за то, что они просто живые! А представляете, насколько проще стало бы многим из нас и насколько больше было бы счастливых людей в этом мире!"
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Какой классный маломут. Сладкая собачка, милый щенок. Любимка", - пишут по поводу видео.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, ходили разговоры о свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопыревой. Их собирался поженить Рамзан Кадыров. Сначала свадьбу отложили, потом перенесли. И что-то ни Вика не вспоминает Николая, ни артист бывшую невесту.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес