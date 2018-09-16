Сын Михаила Танича еще в детстве отказался от отца по просьбе матери

Сегодня поэту Михаилу Таничу исполнилось бы 95-лет. Песни на его стихи почти становились хитами, известные артисты выстраивались в очереди и боролись за право стать «его исполнителем». Личная жизнь Михаила Исаевича тоже, на первый взгляд, сложилась весьма удачно.

Любимая жена, с которой он прожил больше 50 лет и две дочери, в которых поэт души не чаял. Да и артисты, все как один вспоминают, что «дядя Миша» очень по-отечески относился к каждому из них. Но мало кто знал, что много лет Танич переживал, что родной сын не желал с ним общаться. Он по просьбе матери в детстве отказался от родного отца.

Еще в Ростове Михаил Исакович женился на студентке мединститута Ирине, а вскоре у них родился сын Юрий. Однажды, на одной из студенческих вечеринок 24-летний Танич имел неосторожность похвалить немецкие радиоприемники и автодороги. За антисоветскую пропаганду он получил шесть лет лагерей, а жена не стала ждать поэта из тюрьмы и попросила развода. А потом даже заставила сына официально отказаться от отца – осужденного «антисоветчика». Через много лет уже популярный поэт встретился со своим сыном, который поступил в МГУ, но найти общий язык совершенно чужим людям так и не удалось.

Главной любовью всей жизни поэта стала Лидия Козлова. О трепетном отношении Танича к супруге, ходили легенды. «Как-то раз он подарил мне букет цветов. И увидел, как я обрадовалась. С тех пор он никогда не забывал раз в неделю принести цветы. Все 52 года, что мы прожили вместе», - вспоминала Лидия Николаевна в программе «Сегодня вечером».

Может быть поэтому, имея пред глазами редкий пример настоящего чувства, обе дочери поэта так и не смогли обрести семейное счастье. У Инги за плечами два неудачных брака, а Светлана так и не решилась выйти замуж и живет в родительском доме.