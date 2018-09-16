Рита Дакота призналась, что муж изменял ей с певицей Мари Краймбрери

Рита Докота дозированно выдает в Сеть информацию об изменах своего пока еще мужа Влада Соколовского. «Как буд-то растягивает удовольствие», - злобствуют хейтеры. «Или подогревает интерес к своей семейной драме», - отвечают им реалисты.

В любом случае, поклонники Риты до сих пор стараются вычислить всех, кто посмел разрушить семью обожаемого кумира. На днях она написала в Instagram, что супруг изменял ей с певицей Мари Краймбрери, автором популярного хита «Не в адеквате».

Когда в Сети спросили, как Дакота относится к творчеству певицы Мари Краймбрери, она ответила буквально следующее: «Ходят слухи, что с ней Влад тоже спал и песня «Палево» именно об этом. А творчество очень нравится, талантливая девочка». Новость взбудоражила фанатов певицы и многие сразу же поспешили осудить Краймбрери за то, что та посмела завести отношения с женатым мужчиной и отцом маленького ребенка. Но были и те, кто искренне недоумевал, как могла любящая жена не знать, что мужчина ей изменяет. «Не догадывалась и не чувствовала, любила и доверяла», — откровенно призналась Дакота.

Влад Соколовский по-прежнему хранит молчание и никак не комментирует эту историю.