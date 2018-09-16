Извстный актер после инсульта и комы уже три года пытается вернуться к жизни

Алексей Янин был успешным атером и любимцем публики, много работал в театре, снимался в кино. На его счету участие в более чем 30 фильмах и сериалах, среди них «Клуб», «Фурцева», «Дочки-матери».









Трагедия случилась в мае 2015 года, актеру просто стало плохо и приехавшая на вызов «неотложка» доставила его в ГКБ №1 имени Пирогова. По словам жены Янина - Дарьи, из-за затянувшихся праздников медики решили назначить операцию только через несколько дней, но за это время состояние Алексея резко ухудшилось.

Диагноз инсульт прозвучал как приговор. Срочную операцию ему сделали уже в другой больнице, после трепанации черепа его ввели в искусственную кому. Когда Алексей вышел из нее это было как возвращение с того света. Сначала Алексей вообще ни на что не реагировал, потом потихоньку узнавать близких. Следующие полтора года он заново учился дышать, сидеть, двигаться.

«Он понимал все, что происходит, но говорить не мог, общались жестами, глазами. В сентябре 2016-го ему сделали очередную операцию, он очнулся после наркоза, и первое слово, которое произнес, было «больно». А еще через несколько дней сказал мне: «Мама». Я расплакалась. Это было так неожиданно и трогательно», - цитирует маму актера Ольгу Андреевну «СтарХит».









Жена Алексея Янина – участница пятого сезона «Фабрики звезд» Дарья Клюшникова. Сейчас она воспитывает их общего сына Андрея и делает все возможное, чтобы помочь мужу встать на ноги. Она периодически публикует с социальной сети отчеты о состоянии здоровья Алексея, рассказывает о его успехах. Но на снимках практические не узнать того красавца, каким актер был до болезни.

«Мы стали лучше разговаривать, Леша сам пьет из чашки, сам ест ложкой (раньше он питался через гастростому) сам чистит зубы и причесывается. У Алёши хорошо работает правая рука. Он сидит при минимальной поддержке. Стоит на вертикализаторе, переворачивается, делает маленький мостик и вообще он намного живее и быстрее в реакциях. У Алеши сохранен интеллект и память. С ним бывает очень интересно. В общем, мы медленно, но верно идем вперёд. Скоро будем учиться вставать», - делится Дарья успехами супруга в борьбе за жизнь.









Сейчас Алексей живет в загородном доме с мамой и ее вторым мужем, и каждая минута его жизни расписана – занятия с физиотерапевтом, массаж, прогулки, прослушивание аудиокниг. «Его жена часто приезжает вместе с сыном. Алексей всегда очень радуется, когда видит Дашу и Андрюшу. Его настроение сразу меняется в лучшую сторону. Андрей читает папе стихи, они вместе смотрят мультики. Планируем, что после этой реабилитации Леша воссоединится с семьей и переедет обратно в Москву», - рассказала Ольга Андреевна.

Навещают актера и его коллеги по театру и работе в сериалах, они и подарили ему – Александр Ильин, Аня Тараторкина, Иван Колесников, Андрей Гуркин, Оля Красько, Сергей Стоянов