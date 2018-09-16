"Сначала он меня бил, теперь отнимает сына", семейная драма Натальи Штурм

Семейная драма певицы Натальи Штурм довела ее до отчаянья. Супруг, который избивал артисту, сейчас через суд хочет забрать ребенка и требует у нее алименты на содержание сына.

Еще в 2005 году суд решил, что сын Натальи – Арсений должен жить с матерью. Развод был бурным, бывший супруг Игорь Павлов неоднократно избивал певицу, сломал ей нос и ключицу. И закон был на стороне пострадавшей женщины. В последствии Штурм сумела простить обиды мужу и не стала препятствовать общению сына с отцом. Она даже позволила бывшему мужу устроить мальчика в элитную школу, которая находится возле дома Павлова. Постепенно Арсений стал жить на два дома.

Но теперь бывший муж певицы обратился в суд, чтобы получить полную опеку над ребенком, а также взыскать алименты с Натальи. «Павлов удерживает Арсения у себя и практически не дает Наталье видеться с ним. Семейный кодекс РФ предписывает учитывать мнение детей, достигших 10-летнего возраста, поэтому суд обязал Павлова обеспечить явку мальчика на заседание, которое состоится 18 сентября. Опрос ребенка суд будет производить в присутствии педагога. Однако Павлов, конечно, постарается повлиять на мнение сына и оказать на него психологическое давление. Поэтому тут, к сожалению, не может идти речи об объективности мнения Арсения», – рассказал «Собеседнику» адвокат певицы.

Иски по определению места жительства детей очень распространенный способ в борьбе за ребенка. И у Павлова есть все шансы забрать Арсения у матери. Но Наталья не верит в бескорыстность бывшего супруга. У тому же Павлов просит суд освободить его от уплаты алиментов в 15 тысяч рублей и взыскать с Натальи 107 тысяч ежемесячно на содержание их сына. Причем он не готов объяснить, почему алименты для жены должны быть назначены в семь раз больше его собственных.

Судебные тяжбы уже довели Наталью до больницы, но самое сложное еще впереди. 14 – летнему Арсению придется самому выбрать, с кем он хочет жить, а это очень непростое решение, ведь каждый из родителей старается в этой ситуации перетянуть одеяло на себя. А мирные пути разрешения конфликта, похоже, уже исчерпаны.

«Мне страшно за Арсения... Точно знаю, что он не сможет стать предателем ни для одного из родителей... Игорь, что ты делаешь? Неужели 15 тыс. твоих алиментов тебе покоя не дают? Или месть, что ушла от тебя? Пожалей его, это жестоко так мучить ребенка…», - написала певица на странице свое социальной сети.