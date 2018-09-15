Волочкова похвалилась кольцом за 1,5 миллиона долларов: "Роскошь мне к лицу"
15 сентября 2018, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]
Балерина Анастасия Волочкова носит кольцо на пальце с бриллиантиками стоимость порядка полтора миллионов долларов. Такой щедрый подарок артистке сделал один из олигархов. Анастасия считает, что она заслужила носить такие драгоценности, и роскошь ее украшает.
В начале лета богатый поклонник подарил балерине кольцо с сапфиром в 70 карат, обрамленным небольшими бриллиантиками стоимостью миллион долларов.
Теперь у нее появилось колечко подороже. Анастасии оно нравится. "Красота, не правда ли?" - цитирует Настю "Комсомолка". "Роскошь мне к лицу. Я ее заслужила за свои мозоли и годы работы у балетного станка", - поделилась Волочкова.
Иногда балерину ругают за то, что она показывает на фото свои ноги с мозолями. На что Волочкова отвечает: "Это трудовые мозоли". Люди должны знать, как достается слава знаменитостям - упорным трудом и бесконечными репетициями.
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