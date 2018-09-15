Видео: Лолита встретила своего двойника на показе мод
15 сентября 2018, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская исполнительница Лолита Милявская нашла своего "клона" в Австралии. Помог ей в этом видеоролик известной актрисы, комика и звезды Instagram Селесты Барбер.
Накануне звезда из Австралии приняла участие в показе модного дизайнера Тома Форда. Ролик об этом событии Селеста Барбер разместила на своей странице в Instagram.
Видео попалось на глаза Лолите. Увидев ее выступление, Милявская заявила, что сама должна была быть на ее месте. Сходство поразило как певицу, так и ее фанатов.
Поклонники были в восторге от идентичности двух знаменитостей. Многие нашли различия только после прочтения самого поста, считая, что стали свидетелями очередной шутки Лолиты.
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