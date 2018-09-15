Кейт Мосс покончила с анорексией
15 сентября 2018, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]
Супермодель Кейт Мосс прекратила иметь дело с «анорексичными» высказываниями. По мнению любимицы фоторепортеров и таблоидов, времена изменились, а с ними - и стандарты мира моды.
По словам модели, тот факт, что сейчас по подиуму ходят модели с совершенно разными размерами одежды - это позитивное изменение. Мосс уверена, что так значительно лучше.
Благодаря новым веяниям, у сегодняшних моделей нет необходимости стремиться к единому общему стандарту, поскольку отныне в моде разнообразие форм, цветов и размеров.
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