Кейт Мосс покончила с анорексией

Супермодель Кейт Мосс прекратила иметь дело с «анорексичными» высказываниями. По мнению любимицы фоторепортеров и таблоидов, времена изменились, а с ними - и стандарты мира моды.

По словам модели, тот факт, что сейчас по подиуму ходят модели с совершенно разными размерами одежды - это позитивное изменение. Мосс уверена, что так значительно лучше.

Благодаря новым веяниям, у сегодняшних моделей нет необходимости стремиться к единому общему стандарту, поскольку отныне в моде разнообразие форм, цветов и размеров.