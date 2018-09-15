"Я так обрадовалась!", звезда сериала "Воронины" о романе мужа со своей подругой

Актрису Ольгу Богданову российский зритель прекрасно знает по сериалам «Воронины» и «Моя любимая ведьма». И если ее сериальная семейная жизнь была у всех на виду, то о личной известно довольно мало. В программе «Судьба человека» 67-летняя актриса рассказала о своих главных мужчинах в жизни.

Впервые Ольга Богданова влюбилась в однокурсника Валерия Чемоданова, с ним и пришла в театр «Современник». Но поскольку юную артистку взяли на работу «за компанию» с красивым и статным парнем, то ролей она так и не получила. Лишь позже стало известно, почему ее так и не приняли в «Современнике». А всему причиной оказалась банальная ревность все к тому же Валерию Чемоданову, который приглянулся одной из ведущих актрис, и она сделала все возможное, чтобы убрать соперницу.

После ухода из «Современника» Ольга Михайловна начала работать в театре Советской Армии, там она и встретила своего будущего мужа - актера Александра Михайлушкина, с которым прожила 22 года в браке. "Он был вспыльчив, также часто выпивал. Я чувствовала, что нам не суждено быть вместе, но мы все-таки продолжали сохранять отношения", – призналась Богданова. Однажды Богданова узнала, что муж ей изменяет. "Саша тайно встречается с моей подругой. Я так обрадовалась! Буквально благодарила Бога за это избавление. Тогда подбежала к нему, стала говорить, что они с моей подругой идеально подходят друг другу, что надо расходиться и разменивать квартиру", – с улыбкой вспоминает свой поступок актриса.

Надо сказать, что даже после развода бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения, но звезда Ворониных мечтала о счастье. «Я встретилась со своим Виталием на сороковой день после смерти папы. И вдруг обрела какое-то счастье, покой», — признается Ольга Михайловна.

Сейчас Ольга Богданова уже 16 лет вместе с актером Виталием Бигеевым, причем супруг почти на 30 лет младше артистки. Друг семьи Стас Садальский и в худшие времена всегда готов был поддержать актрису, и сейчас подбадривает ее в социальной сети: «Позвонила Богданова, бьется в падучей, её показывают по России, говорит я плохо выгляжу. Оленька, посмотри паспорт… У тебя там штамп, что наконец ты замужем, и муж на три десятка моложе. Веселись!»