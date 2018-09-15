Все знают выражение о том, что жадность много кого сгубила, и вот завышенные требования стали причиной для отказа в сотрудничестве для актрисы Екатерины Шпица. Она потребовала слишком большой гонорар и получила отказ.

В 32 года Екатерина Шпица множество ролей в театре и кино, работала телеведущей, принимала участие в различных медийных проектах. Но как считают СМИ, в последнее время она несколько переборщила с запрошенным гонораром. Знаменитость пригласили принять участие в антрепризе, но Катя потребовала за каждый выход на сцену 120 тысяч рублей.

Режиссеры постановки удивились, ведь даже звезды уровня Елены Яковлевой или, к примеру, Татьяны Ароновой за один выход на сцену обычно просят не более 100 тысяч рублей. Они не смогли потянуть аппетиты молодой звезды и приняли решение отказаться от сотрудничества со Шпицей. А затем поделились этой информацией со СМИ, сообщают «Актуальные новости».