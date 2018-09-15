Фанаты Гогена Солнцева обеспокоены пропажей его 63-летней супруги после операции

За семейной жизнью шоумена Гогена Солнцева и его 63-летней супруги Екатерины Терешкович пристально следят немало поклонников. И причин тому немало.

Во-первых, слишком уж экстравагантная пара – женоподобный холеный красавчик и неприметная пенсионерка, которые уверяют всех, что расписались в загсе, живут вместе и предаются амурным радостям. Во-вторых, они завсегдатаи ток-шоу, и когда нет других животрепещущих тем, их смело приглашают на программу Малахова в очередной раз обсудить интимные подробности совместной жизни романтических влюбленных. А в-третьих, мало кто верит в этот союз по-настоящему, к тому же мы писали, что вся эта история про «любви все возрасты покорны» - глобальный обман телевизионщиков.

И тем не менее, поклонники постоянно интересуются жизнью супругов. Сейчас они крайне обеспокоены тем, что Екатерина Терешкович пропала из социальных сетей. Недавно она появилась в ток-шок замотанная в бинтах словно мумия. Как оказалось, пенсионерка сделала пластическую операцию, чтобы соответствовать своему молодому мужу.

Но теперь ее фотографии перестали появляться в Instagram и фолловеры бьют тревогу. Кто-то интересуется, как перенесла операцию уже немолодая подруга Гогена, кто-то не уверен, что вообще операция была, а некоторые думают, что раз нет новых снимков, значит все плохо. Но шоумен поспешил успокоить своих поклонников в Сети: «Главное вовремя под одеяло залезть с любимой... А там всё всегда шедеврально. Катя после операции так преобразилась, что наконец-таки поверила в саму себя! Ты моя любимая, настоящая богиня секса!»

Однако это сообщение не успокоило подписчиков, и они стали требовать предъявить им «бабу Катю». А многие стали сроить предположения относительно судьбы жены Гогена одно хлеще другого: «Вообще-то Катя умерла, странно, что нам об этом не говорят», «Бабку забальзамировал ещё на ТВ, панихиду заказал, наследство оформил, жизнь удалась!», «Это ж спектакль все. Катя- актриса. С ее участием полно видео в дешевых ток-шоу под разными именами и в массовках».

Но были и те, кто относится к этой лав-стори излишне серьезно и даже пытаются давать советы Гогену, сравнивая его с Максимом Галкиным: «Свою любимую женщину нужно уважать, а не трепаться какая она в постели. Как будто вы с какой-то залетной девкой сексом занимаетесь, а не с любимой женщиной. Это очень некрасиво. Галкин себе вот что-то не позволяет так уважительно к Алле относится. А вы над своей Катей стебаетесь и угараете и ещё пытаетесь всем доказать, что это любовь».

Напомним, мы уже писали, что Екатерина Терешкович обычная пенсионерка, готовая за небольшие деньги поучаствовать в телепроекте, сняться в массовке и разыграть спектакль «неравный брак с Гогеном Солнцевым».