Поклонники уверены, Лера Кудрявцева не рожала сама, это сделала суррогатная мать

Поклонники уверены, Лера Кудрявцева обманула всех, она не сама рожала дочку, а воспользовалась услугами суррогатной матери. Именно поэтому она так легко восстановила форму и вернулась к былой стройности.

На фото в Instagram практически сразу после родов нет и намека на полноту после беременности. А первые же снимки девочки, сделанные спустя 2 недели после появления на свет, удивили подписчиков. Они заподозрили, что ребенку на самом деле месяца 2-3, а никак не 14 дней от роду.

«Что-то быстро в форму пришла после родов. Да и ребёнок крупноват для новорождённого. Выглядит на 3 месяца как-то!, «Ну видно же что на фото ребенку месяца 2 или 3. За дураков всех держит, родила суррогатная мать наверное, а нам рассказывает, что сама. А тетки тоже в почти полтинник рожать собираются», «Убеждена, что рожала не она. Если есть возможность родит суррогатной, зачем рисковать здоровьем ребенка и рожать почти в 50. Не верю, да и никто не верит», - написали пользователи в сети.

В результате телезвезде пришлось оправдываться в комментариях. "Ребенок одет в большой тепленький комбез, она кроха. Перестаньте искать иголку в стоге сена. Я родила сама. Как бы вам не хотелось услышать другое. Смиритесь с этим", - написала Кудрявцева, однако убедить в своей правоте многих так и не смогла.

«Имитация.. почему просто не сказать , что вынашивала суррогатная? Сейчас это популярно», «В суррогатной матери нет ничего особенного, многие так делали», «Стильно выглядит! А чего не быть стильной после чужих родов!» - не поверили телеведущей фолловеры.