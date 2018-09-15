"Красотка" Джулия Робертс экстремально похудела

Звезда фильма "Красотка" Джулия Робертс в последнее время экстремально похудела. Поклонники заметили, что 50-летняя актриса взяла себя в руки и обрела фигуру, о которой мечтают многие женщины.

Недавно Робертс появилась на фестивале в Торонто, где представляла свои новые картины. Для мероприятия Джулия выбрала необычное черное платье с разрезами по бокам, которое подчеркнуло ее тонкую талию и худые руки. Кроме того, черты лица актрисы стали более острыми, что также свидетельствует об избавлении от лишних килограммов.

Впоследствии Робертс призналась, что похудела и теперь ее вес составляет всего 45 килограммов при росте 175 сантиметров, передает "СтарХит". Некоторые поклонники полагают, что такой результат является чрезмерным и советуют Джулии перестать сидеть на диетах.