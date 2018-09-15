Пельмени, телефон, презервативы!В сети считают рекламу в клипе Киркорова и Крида

В Сети новая забава, пользователи считаю количество рекламных интеграций в новом клипе Филиппа Киркорова и Егора Крида «Цвет настроения черный».

По сюжету ролика королю поп сцены предлагают подписать контракт с популярным лейблом и кардинально поменять имидж. Артист соглашается сменить любимый синий цвет на черный и начинается преображение. Вот только в видео «напихано» столько рекламы, что пользователи весело занялись подсчетом рекламных интеграций. Пельмени, смартфон, зубная паста, одежда, презервативы – далеко не полный список того, что успели «засветить» на экране создатели ролика за каких-то 7,5 минут.

«Зашёл посмотреть рекламу, а тут клип какой- то мешает», «Я насчитал 7 рекламных интеграций, кто больше?», «К такому меня жизнь не готовила», «Рекламный блокбастер ребятам удался!», «Ну они догадались, что все мы будем считать и хайпнули на этом», - написали пользователи в комментариях.