«Куй железо пока горячо», гласит народная мудрость и Филипп Киркоров «кует» клипы не останавливаясь. На волне успеха видео на песню «Цвет настроения синий» тут же выходит ролик – совместное творчество с Егором Кридом.

Но цвет настроения уже поменялся - на черный, а король поп сцены сменил перья и боа на черную футболку и толстовку и даже начал читать рэп.

«Даааа, Киркорову нужно остановиться с вот этим всем. Басков, Крид, завтра Бузова…Совсем с ума сходит, уже не знает, как привлечь к себе внимание!», «Крид и Киркоров, Маликов и Хованский, MBAND и Меладзе. Я жду Лещенко и Фэйса!», «Единственный момент из клипа, который мне понравился - это где в Крида стреляли. Жаль, что не убили», «Теперь ждем клипа "Цвет настроения красный" легко рифмуется с "цех колбасный". Даже на рекламе заморачиваться не надо будет, сразу все понятно! И не говорите, Киркорову, что у нас еще 6 цветов осталось!», «Да ладно вам, ребята хайпнули, повеселились сами и нас позабавили»», - написали пользователи в комментариях.