Насери встречается с русской моделью?

Французский актер Сами Насери проводит время вместе с русской моделью. Это стало известно после того, как пару заметили в одном из караоке-баров в центре Москвы. Заметим, актер уже 13 лет состоит в браке. Видео, как российская модель plus-size потеряла юбку в Каннах

Судя по откровенным снимкам поцелуя, который опупликовал портал passion.ru, пару связывают более чем дружеские отношения. При этом русская модель танцевала для Насери, а француз трогал ее за бедра.

Модель plus-size Юлия Рыбакова выложила совместные фотографии с актером. «Судя по тому, что ходит в интернете, вы не только подружились…», - пишут поклонники модели.