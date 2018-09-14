Насери встречается с русской моделью?
14 сентября 2018, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]
Французский актер Сами Насери проводит время вместе с русской моделью. Это стало известно после того, как пару заметили в одном из караоке-баров в центре Москвы. Заметим, актер уже 13 лет состоит в браке.
Судя по откровенным снимкам поцелуя, который опупликовал портал passion.ru, пару связывают более чем дружеские отношения. При этом русская модель танцевала для Насери, а француз трогал ее за бедра.
Модель plus-size Юлия Рыбакова выложила совместные фотографии с актером. «Судя по тому, что ходит в интернете, вы не только подружились…», - пишут поклонники модели.
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