Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике после процедуры ЭКО
14 сентября 2018, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Эвелина Бледанс продемонстрировала фигуру в купальнике после проведения процедуры ЭКО. В настоящий момент знаменитость находится в Израиле на гастролях и может иногда понежиться на пляже.
На видеозаписи, опубликованной в социальной сети, можно увидеть, как Эвелина гуляет в бикини по песку. Ролик вызвал у поклонников Бледанс множество вопросов. Некоторые сочли, что фигура актрисы должна была существенно измениться после успешного проведения процедуры ЭКО.
На видеозаписи, однако, заметно, что у Эвелины по-прежнему стройные ноги и абсолютно плоский живот. Ряд фолловеров усомнился в том, что артистка действительно ждет третьего ребенка, но она сама никак не реагирует на эти домыслы.
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