Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике после процедуры ЭКО

Актриса Эвелина Бледанс продемонстрировала фигуру в купальнике после проведения процедуры ЭКО. В настоящий момент знаменитость находится в Израиле на гастролях и может иногда понежиться на пляже.

На видеозаписи, опубликованной в социальной сети, можно увидеть, как Эвелина гуляет в бикини по песку. Ролик вызвал у поклонников Бледанс множество вопросов. Некоторые сочли, что фигура актрисы должна была существенно измениться после успешного проведения процедуры ЭКО.

На видеозаписи, однако, заметно, что у Эвелины по-прежнему стройные ноги и абсолютно плоский живот. Ряд фолловеров усомнился в том, что артистка действительно ждет третьего ребенка, но она сама никак не реагирует на эти домыслы.