//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Шоу-бизнес 13+

Ольга Бузова: «Просто он должен быть "моим" человеком»

14 сентября 2018, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Бузова: «Просто он должен быть "моим" человеком»
фото: Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова с головой погрузилась в работу после развода с Дмитрием Тарасовым. Вот уже два года как Ольга свободна и практически не встречается с мужчинами.

Исключением стал телепроект "Замуж за Бузову", на котором телезвезда пытается найти свою любовь. Пока ее попытки успехом не увенчались, однако Ольга не унывает, сообщает Телепрограмма.

Накануне телеведущая поделилась со своими подписчиками, что очень хочет любить и быть любимой. По ее словам, ей трудно поверить и открыться представителям мужского пола.

Ольга уверена: ей нужен лишь тот, кто примет ее такой, какая она есть. А она сможет полюбить того, кого ей не нужно будет "подстраивать под себя" - "своего" человека.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я очень хочу любить и быть любимой ???????????????????????? просто мне сложно ???? довериться, открыться и поверить мужчинам! Я стараюсь, правда ???????????? Но я смогу полюбить только того, кто примет меня полностью...такой, какая я есть...И которого мне не нужно будет менять, что-то объяснять и подстраивать под себя...Просто он должен быть «моим» человеком ❤️ #принимайменя#замужзабузову

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 13 Сен 2018 в 1:47 PDT

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АС

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//В мире

Эксперт считает провокацией сообщение США о подготовке новых санкций против РФ

Эксперт считает провокацией сообщение США о подготовке новых санкций против РФ

Российский эксперт прокомментировал заявление Госдепа о подготовке новых санкций в отношении Россия из-за "дела Скрипалей". Ранее стало известно, что США намерены ввести "жесткие" ограничения.

//В мире

Захарова отрицает угрозу национальной безопасности США со стороны Москвы

Захарова отрицает угрозу национальной безопасности США со стороны Москвы

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала слова экс-заместителя госсекретаря Соединённых Штатов Вэнди Шерман, которая ранее заявила, что укрепление экономических позиций РФ перечит интересам национальной безопасности Америки.

//В мире

Синдзо Абэ подтвердил позицию Японии по мирному договору с РФ

Синдзо Абэ подтвердил позицию Японии по мирному договору с РФ

Японский премьер-министр Синдзо Абэ в пятницу, 14 сентября, подтвердил позицию Токио, согласно которой мирный договор с Россией может быть заключен лишь после разрешения территориального спора.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости RedTram

//Общество

Симоньян анонсировала интервью с «подозреваемми» по делу Скрипалей

Симоньян анонсировала интервью с «подозреваемми» по делу Скрипалей

Главный редактор RT Маргарита Симоньян анонсировала скорый выход в эфир интервью, которое она взяла у подозреваемых в отравлении Скрипалей в Великобритании – Александра Петрова и Руслана Боширова.

//Общество

Россия применила уникальные "ракеты-невидимки" на учениях "Восток-2018"

Россия применила уникальные "ракеты-невидимки" на учениях "Восток-2018"

В рамках учебных маневров "Восток-2018" на полигоне "Телемба" в Бурятии российские военные применили "ракеты-невидимки", которые превосходят все зарубежные аналоги по своим техническим характеристикам.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Политика

Антонов: США затягивают выдачу виз российским дипломатам

Антонов: США затягивают выдачу виз российским дипломатам

Американская сторона затягивает процесс выдачи виз российским дипломатам, которые должны приехать на место высланных из США коллег. Об этом журналистам рассказал посол РФ Анатолий Антонов.

//Общество

Эксперт: Психиатрическую экстренную помощь постепенно вытесняют

Эксперт: Психиатрическую экстренную помощь постепенно вытесняют

Врачи скорой психиатрической бригады в Уфе обратились в Гострудинспекцию и прокуратуру с общей коллективной жалобой, основываясь на нарушении трудовых прав, передает «Интерфакс». Эксперт пояснил, кому, скорее всего, передадут функции расформированной бригады скорой психиатрической помощи.

//Шоу-бизнес

Беременная звезда сериала "Папины дочки" оправдалась за фото без макияжа

Беременная звезда сериала "Папины дочки" оправдалась за фото без макияжа

Беременная звезда популярного сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова оправдалась за фотографию без макияжа. Снимок ранее изумил ее поклонников, которые не узнали свою любимицу без косметики.

//Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева в непривычном образе произвела фурор

Ляйсан Утяшева в непривычном образе произвела фурор

Ляйсан Утяшева, звезда художественной гимнастики, ведущая одного из самых рейтинговых телепроектов (и это не Дом-2) и супруга популярного шоумена Павла Воли произвела фурор своим новым снимком.

//Непознанное

Нибиру: уфологи назвали точную дату Конца Света

Нибиру: уфологи назвали точную дату Конца Света

Точная дата конца света названа уфологами, утверждающими, что все живое на планете Земля погибнет из-за столкновения с небесным телом, именуемым Нибиру. По их мнению, до апокалипсиса остаются считанные дни.

//Происшествия

Женщина выжила после падения под прибывающий поезд в московском метро

Женщина выжила после падения под прибывающий поезд в московском метро

Нетрезвая женщина упала под поезд на станции московского метро "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии и выжила. Ранее сегодня сообщалось, что на "серой" ветке подземки произошел сбой.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике после процедуры ЭКО

Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике после процедуры ЭКО

Актриса Эвелина Бледанс продемонстрировала фигуру в купальнике после проведения процедуры ЭКО. В настоящий момент знаменитость находится в Израиле на гастролях и может иногда понежиться на пляже.

//Расследования

Новый фигурант появился в деле о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Новый фигурант появился в деле о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Сегодня стало известно, что в деле о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" появилась новая фигурантка. В Центральном районном суде Кемерово отметили, что ей стала экс-сотрудница Госстройнадзора.

//В мире

Опубликованы детали прошедшей в ДНР операции по разоружению батальона Прилепина

Опубликованы детали прошедшей в ДНР операции по разоружению батальона Прилепина

В самопровозглашенной ДНР разоружили батальон, созданный российским писателем Захаром Прилепиным. Информация об операции, прошедшей в столице республики, оказалась в распоряжении интернет-СМИ.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова: «Просто он должен быть "моим" человеком»

Ольга Бузова: «Просто он должен быть "моим" человеком»

Певица и телеведущая Ольга Бузова с головой погрузилась в работу после развода с Дмитрием Тарасовым. Вот уже два года как Ольга свободна и практически не встречается с мужчинами.

//В мире

Сегодня Россия получит от Украины долг в 3 млрд долларов?

Сегодня Россия получит от Украины долг в 3 млрд долларов?

Сегодня Апелляционный суд Англии огласит своё решение по жалобе Киева на постановление Высокого суда Лондона, который ранее обязал украинскую сторону удовлетворить требование РФ и выплатить долг 3 млрд долларов.

//Происшествия

Самолет, летевший в Москву, сел в Омске из-за состояния пассажира

Самолет, летевший в Москву, сел в Омске из-за состояния пассажира

Пассажирский самолет компании S7, следовавший в Москву из Барнаула, совершил экстренную посадку в Омске из-за ухудшившегося состояния пассажира. Об этом сообщил представитель авиаперевозчика.

//В мире

Вступило в силу решение ЕС о продлении индивидуальных антироссийских санкций

Вступило в силу решение ЕС о продлении индивидуальных антироссийских санкций

Утром в пятницу, 14 сентября, вступило в силу решение о продлении индивидуальных санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации. Ограничения будут действовать до марта будущего года.

//Общество

Криштиану Роналду разделся для рекламы белья

Криштиану Роналду разделся для рекламы белья

Известный футболист, нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду снялся в откровенной фотосессии для рекламы новой осенне-зимней коллекции нижнего белья собственного бренда.

//Новости СМИ2

//В мире

Власти Италии: с РФ следует вести диалог, а не вводить против нее ограничения

Власти Италии: с РФ следует вести диалог, а не вводить против нее ограничения

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в минувший четверг, 13 сентября, заявил, что с Россией следует вести конструктивный диалог, а не вводить против страны ограничения.

//В мире

В Раде спрогнозировали бунт в Херсоне из-за пришедших из Крыма кислотных дождей

В Раде спрогнозировали бунт в Херсоне из-за пришедших из Крыма кислотных дождей

Кислотные осадки, выпавшие в Херсонской области после химических выбросов на заводе «Крымский титан», стали причиной массового недовольства среди жителей украинского региона. Об этом заявили в Верховной Раде.

//Происшествия

На "серой" ветке московского метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

На "серой" ветке московского метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

На "серой" ветке Московского метрополитена утром в пятницу, 14 сентября, были увеличены интервалы движения поездов. Согласно последним данным, это произошло из-за инцидента с одним из пассажиров.

//Экономика

Шведский суд разрешил арест активов «Газпрома»

Шведский суд разрешил арест активов «Газпрома»

Апелляционный суд Швеции накануне отменил постановление о блокировке попыток украинской компании "Нафтогаз" арестовать активы российского "Газпрома" в рамках спора по газовым контрактам.

//Общество

Техникум смерти. Почему умирают дети в мирном забайкальском посёлке

Техникум смерти. Почему умирают дети в мирном забайкальском посёлке

В поселке Могойтуй Забайкальского края с начала года загадочно скончались четверо воспитанников техникума. Нескольких удалось спасти, человек 50 получили различные травмы. Местные шаманы предсказывают продолжение трагических событий - умрёт ещё 12 человек. Сюжет, достойный пера Конан Дойля.

//Политика

Премьер-министр Японии рассказал, когда планирует встретиться с Путиным

Премьер-министр Японии рассказал, когда планирует встретиться с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, когда могут состояться его встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам японского политика, эти контакты будут действительно важными.

//Новости Redtram

//Хайтек

Facebook будет проверять информацию на фото и видео

Facebook будет проверять информацию на фото и видео

Социальный сервис Facebook начал проверять достоверность информации, представленной на фото и видео. Об этом сообщила в корпоративном блоге компании менеджер по продукции Антония Вудфорд.

//Общество

На "оранжевой" ветке московского метро произошел сбой

На "оранжевой" ветке московского метро произошел сбой

Утром в пятницу, 14 сентября, на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена произошел сбой в движении. Согласно последней информации, были незначительно увеличены интервалы следования поездов.

//Общество

Вчера в Ростовской области отметили годовщину со дня образования региона

Вчера в Ростовской области отметили годовщину со дня образования региона

По мнению губернатора Дона Василия Голубева, главный итог, с которым регион подошёл к своему 81-летию, – Ростовская область остаётся лидером, регионом-тружеником.

//Авто

Возле столичных аэропортов появятся дома отдыха для таксистов

Возле столичных аэропортов появятся дома отдыха для таксистов

Специальные помещения с названием "Дома такси" до конца года появятся вблизи столичных аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово". Они будут предназначены для отдыха водителей таксопарков.

//В мире

На Украине придумали механизм «колонизации» Донбасса через социальную катастрофу

На Украине придумали механизм «колонизации» Донбасса через социальную катастрофу

Дмитрий Корчинский заявил, что на востоке страны необходимо организовать социальную катастрофу. По словам политика, территория, на которых располагаются ДНР и ЛНР, должна стать непригодной для жизни.

//Общество

У берегов Крыма нашли затонувший корабль 1920 года

У берегов Крыма нашли затонувший корабль 1920 года

Неподалеку от мыса Тарханкут в Крыму обнаружили затонувший корабль 1920 года под названием "Четвертый". Согласно последним данным, по внешнему виду найденное судно напоминает тральщик или бронетанкер.

//Политика

Наталью Поклонскую лишили статуса главы комиссии Госдумы

Наталью Поклонскую лишили статуса главы комиссии Госдумы

Депутата Государственной думы Наталью Поклонскую лишили поста руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов. По ее словам, данное решение было ожидаемо.

//Общество

МЧС предупреждает о заморозках в Московской области

МЧС предупреждает о заморозках в Московской области

Ночью и утром в пятницу, 14 сентября, в Московской области ожидаются заморозки. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня в главном управлении МЧС России по региону.

//Экономика

Глава ВТБ предложил план по отказу от американского доллара

Глава ВТБ предложил план по отказу от американского доллара

Глава ВТБ Андрей Костин во время Восточного экономического форума (ВЭФ) поделился с журналистами подробностями плана по дедолларизации страны, который включает в себя три пункта.

//В мире

Антонов заявил о продолжающейся демонизации России в США

Антонов заявил о продолжающейся демонизации России в США

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что на американской территории продолжается демонизация России. Это происходит несмотря на успешную встречу президентов двух стран 16 июля.

//В мире

СМИ: Генсек ООН подверг сомнению мировое лидерство США

СМИ: Генсек ООН подверг сомнению мировое лидерство США

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш поставил под сомнение мировое лидерство Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает издание The Atlantic.

//Культура

Сергей Безруков показал фото, как дочь помогает ему на репетиции

Сергей Безруков показал фото, как дочь помогает ему на репетиции

Популярный актер Сергей Безруков порадовал своих поклонников фотографией с двухлетней дочерью Марией. Сергей сейчас все время проводит на репетициях концерта, вот и дочь пришла его поддержать.

//Общество

Маргарита Симоньян сообщила об условиях интервью с Петровым и Бошировым

Маргарита Симоньян сообщила об условиях интервью с Петровым и Бошировым

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала об организации интервью и условиях, которые выставили Александр Петров и Руслан Боширов для его проведения.

//В мире

Обстановка под Мариуполем и Горловкой обострилась

Обстановка под Мариуполем и Горловкой обострилась

Сегодня вечером украинские вооруженные формирования нанесли удар по поселку шахты имени Гагарина на окраине Горловки и южным районам ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК.

//Экономика

Курс рубля резко упал после заявления США о "жестких санкциях"

Курс рубля резко упал после заявления США о "жестких санкциях"

Курс рубля резко упал к основным резервным валютам на вечерних торгах Московской биржи после заявлений о подготовке США "жесткого" пакета санкций, связанного с делом об отравлении Скрипалей.

//Общество

Стал известен самый популярный в мире авиамаршрут

Стал известен самый популярный в мире авиамаршрут

Самым популярным направлением в мире стал внутренний авиамаршрут в Южной Корее из Сеула в Чежду Согласно исследованиям, в прошлом году этот путь проделали более 13 миллионов человек. Каждый день из Сеула в Чежду отправлялось около 180 рейсов.

//Общество

Кашпировский проиграл в суде Первому каналу

Кашпировский проиграл в суде Первому каналу

Иск Анатолия Кашпировского к Первому каналу по поводу нарушения права на использование изображения отклонен Останкинским судом Москвы. Претензии касались показа коллажа из его фото и картинки с котом в «Вечернем Урганте».

//Общество

Специалисты спрогнозировали в России подорожание хлеба

Специалисты спрогнозировали в России подорожание хлеба

Российский зерновой союз сообщил о скором подорожании хлеба из-за того, что его продажа в стране нерентабельна. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

//В мире

Китайские врачи извлекли из мозга пациента живого червя

Китайские врачи извлекли из мозга пациента живого червя

В Китае хирурги удалили из мозга пациента десятисантиметрового ленточного червя. Паразит был обнаружен в результате обследования, которое мужчина прошел после того, как у него случился приступ эпилепсии.

//Шоу-бизнес

Сын Плющенко и Рудковской вошел в список самых красивых детей мира

Сын Плющенко и Рудковской вошел в список самых красивых детей мира

Эксперты составили рейтинг самых красивых детей в мире. При составлении Топ-50 учитывались не только внешние данные ребенка, но и количестве обложек, подписчиков в Инстаграме и упоминании в прессе.

//В мире

Глава МВД Италии: Обвинения в адрес России нелепые

Глава МВД Италии: Обвинения в адрес России нелепые

Глава МВД Италии Маттео Сальвини посчитал, что обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах и других странах являются нелепыми. По его словам, в Италии «думают своими головами» и в их выборы никто не вмешивался.

//В мире

В Швеции суд получил иск против строительства участка «Северного потока — 2»

В Швеции суд получил иск против строительства участка «Северного потока — 2»

Шведский суд принял иск организации по защите прав в области экологии ClientEarth с требованием остановить строительство участка газопровода «Северный поток-2».

//Происшествия

Экипаж задержанного на Украине танкера «Механик Погодин» вернулся в Россию

Экипаж задержанного на Украине танкера «Механик Погодин» вернулся в Россию

Экипаж задержанного на Украине российского судна «Механик Погодин» вернулся в Россию. На родину вернулись все 12 членов экипажа, включая капитана. Об этом сообщается на сайте компании «В.Ф. Танкер».

//Общество

Накануне анонсированного наступления ВСУ на Донбассе затишье

Накануне анонсированного наступления ВСУ на Донбассе затишье

Завтра должно быть наступление вооруженных сил Украины. Пару недель назад его анонсировало военное ведомство Донецкой народной республики. Накануне вечером на фронтах тревожное затишье.

//Спорт

В Испании закрыто расследование по допинговому делу Черышева

В Испании закрыто расследование по допинговому делу Черышева

Испанское агентство по охране здоровья в спорте (AEPSAD) прекратило антидопинговое расследование в отношении российского футболиста Дениса Черышева, который выступает за «Валенсию».

//Общество

Валуев обсудил идею по запрету употребления в пищу домашних животных

Валуев обсудил идею по запрету употребления в пищу домашних животных

В Палате представителей США приняли закон, который запрещает употреблять в пищу домашних животных. Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев прокомментировал эту инициативу.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры