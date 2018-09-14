Певица и телеведущая Ольга Бузова с головой погрузилась в работу после развода с Дмитрием Тарасовым. Вот уже два года как Ольга свободна и практически не встречается с мужчинами.

Исключением стал телепроект "Замуж за Бузову", на котором телезвезда пытается найти свою любовь. Пока ее попытки успехом не увенчались, однако Ольга не унывает, сообщает Телепрограмма.

Накануне телеведущая поделилась со своими подписчиками, что очень хочет любить и быть любимой. По ее словам, ей трудно поверить и открыться представителям мужского пола.

Ольга уверена: ей нужен лишь тот, кто примет ее такой, какая она есть. А она сможет полюбить того, кого ей не нужно будет "подстраивать под себя" - "своего" человека.



