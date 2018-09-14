Криштиану Роналду разделся для рекламы белья

Известный футболист, нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду снялся в откровенной фотосессии для рекламы новой осенне-зимней коллекции нижнего белья собственного бренда.

Роналду сфотографировался для маркетинговой кампании в стиле постера для фильма "Красота по-американски". Он продемонстрировал одну из моделей из осенне-зимней кампании.

По его словам, эта съемка была одной из самых веселых, и футболист старался передать ощущение веселья и беззаботности, пишет Телепрограмма. Снимок Роналду опубликовал в Twitter.