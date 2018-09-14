Криштиану Роналду разделся для рекламы белья
14 сентября 2018, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]
Известный футболист, нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду снялся в откровенной фотосессии для рекламы новой осенне-зимней коллекции нижнего белья собственного бренда.
Роналду сфотографировался для маркетинговой кампании в стиле постера для фильма "Красота по-американски". Он продемонстрировал одну из моделей из осенне-зимней кампании.
По его словам, эта съемка была одной из самых веселых, и футболист старался передать ощущение веселья и беззаботности, пишет Телепрограмма. Снимок Роналду опубликовал в Twitter.
Always on the ball ???? #CR7Underwear FW18 campaign out now! New styles on https://t.co/RCLtRbCAT7 pic.twitter.com/2D3ci3O5gz— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 13 сентября 2018 г.
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