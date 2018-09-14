Беременная звезда сериала "Папины дочки" оправдалась за фото без макияжа
14 сентября 2018, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]
Беременная звезда популярного сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова оправдалась за фотографию без макияжа. Снимок ранее изумил ее поклонников, которые не узнали свою любимицу без косметики.
Дарья, сыгравшая в ситкоме роль Жени, отметила, что не красится каждый день. По словам актрисы, ее работа неразрывно связана с нанесением грима, поэтому каждую свободную минуту она старается проводить без макияжа на лице. Для Мельниковой, которая сейчас ждет второго ребенка, важнее всего чистота, аккуратность, спокойствие и сон.
Артистка призналась, что восхищается женщинами, которые ежедневно красятся и делают укладку, и добавила, что так поступает ее мама. Дарья, однако, не готова жертвовать сном ради накрашенных глаз.
Отметим, что на снимке, о котором идет речь, актриса запечатлена без грамма косметики на лице. За лето брови и ресницы Мельниковой выгорели, что сделало ее абсолютно неузнаваемой.
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