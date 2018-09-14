Беременная звезда популярного сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова оправдалась за фотографию без макияжа. Снимок ранее изумил ее поклонников, которые не узнали свою любимицу без косметики.

Дарья, сыгравшая в ситкоме роль Жени, отметила, что не красится каждый день. По словам актрисы, ее работа неразрывно связана с нанесением грима, поэтому каждую свободную минуту она старается проводить без макияжа на лице. Для Мельниковой, которая сейчас ждет второго ребенка, важнее всего чистота, аккуратность, спокойствие и сон.

Артистка призналась, что восхищается женщинами, которые ежедневно красятся и делают укладку, и добавила, что так поступает ее мама. Дарья, однако, не готова жертвовать сном ради накрашенных глаз.

Отметим, что на снимке, о котором идет речь, актриса запечатлена без грамма косметики на лице. За лето брови и ресницы Мельниковой выгорели, что сделало ее абсолютно неузнаваемой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Мельникова @movem.me (@melnikovadsh)12 Сен 2018 в 6:44 PDT