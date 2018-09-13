Дмитрий Билан показал поклонникам своего отца

Дима Билан в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен вместе с отцом. В комментарии певец рассказал, что навестил родителей и вдоволь нахохотался, поскольку его "товарищ-отец" не прочь "похохмить". Дима Билан представил общественности свою родную "красотку"

Отец Дмитрия – Николай Михайлович Белан - работал инженером-конструктором на заводе "КамАЗ" в Набережных Челнах. Он в отличной форме, как отмечают фанаты певца. "Какие вы классные! У вас замечательный отец! Сразу видно, что очень позитивный человек! Берите пример с него!", - комментируют снимок поклонники.