Дмитрий Билан показал поклонникам своего отца
13 сентября 2018, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]
Дима Билан в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен вместе с отцом. В комментарии певец рассказал, что навестил родителей и вдоволь нахохотался, поскольку его "товарищ-отец" не прочь "похохмить".
Отец Дмитрия – Николай Михайлович Белан - работал инженером-конструктором на заводе "КамАЗ" в Набережных Челнах. Он в отличной форме, как отмечают фанаты певца. "Какие вы классные! У вас замечательный отец! Сразу видно, что очень позитивный человек! Берите пример с него!", - комментируют снимок поклонники.
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