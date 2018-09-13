Елена Темникова раскрыла свои секреты красоты
13 сентября 2018, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Елена Темникова ответила на неоднократно задаваемый вопрос поклонников, что она делает, чтобы сохранить себя в такой отличной форме. Выяснилось, что Елена против голодания и не занимается спортом.
Певица считает, что основное внимание надо уделять качеству продуктов, сбалансированному питанию. Если надо срочно скинуть вес, Елена отказывается от мучного и сладкого. Никаких особых диет не придерживается, на завтрак употребляет гречневую кашу, сыр, омлет и черный кофе. Певица рассказала в беседе с редактором журнала Glamour, что вечером старается отказаться от еды, богатой углеводами. А вместо спорта Темникова занимается танцами.
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