Елена Темникова раскрыла свои секреты красоты

Певица Елена Темникова ответила на неоднократно задаваемый вопрос поклонников, что она делает, чтобы сохранить себя в такой отличной форме. Выяснилось, что Елена против голодания и не занимается спортом.

Певица считает, что основное внимание надо уделять качеству продуктов, сбалансированному питанию. Если надо срочно скинуть вес, Елена отказывается от мучного и сладкого. Никаких особых диет не придерживается, на завтрак употребляет гречневую кашу, сыр, омлет и черный кофе. Певица рассказала в беседе с редактором журнала Glamour, что вечером старается отказаться от еды, богатой углеводами. А вместо спорта Темникова занимается танцами.