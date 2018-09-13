Гузеева опубликовала еще одно удивительное фото из 90-х
13 сентября 2018, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса и ведущая шоу на телевидении Лариса Гузеева опубликовала в Инстаграм еще одно архивное фото, сразив и шокировав своих поклонников. Гузеева на этом фото другая, но как всегда, необыкновенно красивая. "Вдогонку. Девяностые", - подписала актриса снимок.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"...и все это без накаченных губ, скул, нарисованных с палец бровей, килограммов макияжа, и понтов, которые сейчас уже замылили глаза с экранов тв. Настоящая, естественная красавица, которых мало. Браво", - написали в комментариях.
Действительно, в 90-х женщины не делали губы "уточкой". Да и сейчас, говорят, мода на накачанные губы прошла.
Опубликовав первое фото из "лихих" девяностых, Лариса Гузеева невольно заставила своих поклонников вспомнить былое. "Красота с годами не меняется", - констатируют поклонники Ларисы Андреевны.
В начале сентября Гузеева женила своего сына Георгия. Актриса очень полюбила избранницу сына Аню и приняла всех ее родных. Свадьба состоялась в Тбилиси.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес