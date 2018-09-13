Ляйсан Утяшева в непривычном образе произвела фурор
13 сентября 2018, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]
Ляйсан Утяшева, звезда художественной гимнастики, ведущая одного из самых рейтинговых телепроектов (и это не Дом-2) и супруга популярного шоумена Павла Воли произвела фурор своим новым снимком.
На днях Ляйсан опубликовала в своем инстаграме фото в стиле 90-х. звезда надела снова ставшие ультрамодными «вареные» джинсы с завышенной талией, топ и джинсовую куртку. Поклонники вынуждены были признаться, что не сразу узнали свою любимицу в этом образе на черно-белом снимке.
Ну а те, кто сразу узнал звезду в непривычном образе, вспомнили свою прошедшую в 90-х юность. В комментариях Ляйсан Утяшеву сравнили с Софи Лорен в молодости. «Потрясающая», - передает комментарии поклонников «Телепрограмма».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес