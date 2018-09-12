Большие перемены в «ВИА Гре», место Кожевниковой займет конкурсанта из «Голоса»

Группу «ВИА Гра» ждут большие перемены. От строго девчачьего состава на сцене не остается почти никого, а вот как впишутся в коллектив новые участницы и сработаются ли с Константином Меладзе, пока не известно.

Полгода назад из-за беременности и предстоящих родов коллектив покинула Романова. А недавно об уходе объявила и Анастасия Кожевникова, которая вышла замуж и решила начать сольную карьеру.

«Время пролетело как яркая вспышка! Мне было всего 20 лет, я стала солисткой группы «Виа Гра»! Спасибо за шанс, Константин. Счастье мне не было границ! Я получил колоссальный опыт за это время! Беру его с собой и иду вперед! Мне 25, я смогла выйти из затяжной депрессии ... снова хочу летать!», - поблагодарила своих коллег Анастасия на странице своей социальной сети.

Поклонники группы, конечно, расстраиваются, что любимые исполнительницы уходят из коллектива, но, как говорится, свято место пусто не бывает. Место Миши в группе уже заняла 26-летняя Ольга Меганская из Санкт-Петербурга, а вот Кожевникову заменит 23-летняя Ульяна Синецкая, участница шоу «Голос» и «Новой Фабрики Звезд». В «Голосе» она была в команде Александра Градского, правда, дальше «поединков» не прошла. А вот в телешоу «Новая Фабрика Звезд» ей повезло больше, Ульяна дошла до финала, и продюсер Константин Меладзе оценил ее талант, пишут «Актуальные новости».

Пока что из прошлого состава группы «ВИА Гра» на сцене остается только Эрика Герцег. Но и она в скором времени может покинуть коллектив. На свадьбе Кожевниковой Эрика похвасталась кольцом, которое ей преподнес ее молодой человек.